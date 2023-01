Cearense Gabriel 'Mosquitinho' conquista cinturão dos penas no LFA 151

Na primeira edição no Brasil da Legacy Fighting Alliance (LFA), um cearense saiu consagrado. Gabriel Santos, o "Mosquitinho", levou a melhor sobre José Delano para conquistar o título dos penas, na luta principal da edição de número 151 da companhia, em São Paulo.

Desde o início, "Mosquitinho" partiu para o ataque foi melhor nos dois primeiros rounds. No terceiro, o cearense atacou a linha de cintura de Delano, que acusou o golpe imediatamente e desabou no octógono. Em seguida, Gabriel só parou de bater no rival, quando o árbitro interrompeu o combate, o consagrando como campeão dos penas do LFA. Assim, o cearense de Beberibe (CE), venceu a luta por nocaute técnico aos 51 segundos do terceiro round.

Invicto

Aos 26 anos, além do cinturão peso-pena do LFA, Gabriel manteve o seu retrospecto de 100% de aproveitamento, com 10 vitórias, 70% delas por via rápidas, em 10 lutas disputadas como profissional. Com este retrospecto vitorioso, o cearense se aproxima de integrar o UFC, uma vez que as organizações são parceiras.

Sobre a LFA

O LFA é uma promoção profissional de artes marciais mistas que oferece às estrelas em ascensão e aos principais competidores a oportunidade de provar seu talento aos fãs e líderes da indústria.

O LFA foi formado pela fusão entre o RFA e o Legacy FC . A LFA apresenta eventos de Mixed Martial Arts ao vivo mensalmente nos Estados Unidos, incluindo Atlanta, Minneapolis, Dallas, Denver, Phoenix, Las Vegas e Los Angeles . LFA também se expandiu internacionalmente com vários eventos em todo o Brasil .

A LFA tornou-se rapidamente a organização de desenvolvimento número um no mundo, bem como uma das mais ativas e respeitadas promoções de MMA no esporte que mais cresce no mundo.