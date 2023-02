Cearense Fabrício Andrade conquista cinturão dos galos no ONE Championship

O cearense Fabrício Andrade derrotou John Lineker na noite desta sexta-feira (24), na Tailândia, e sagrou-se campeão da categoria peso-galo no ONE Fight Night 7. O lutador cearense ganhou a luta com um nocaute técnico no quarto round e recebeu o cinturão da categoria.

"Não tenho palavras para contar o que isso significa para mim. Foi uma longa jornada, por tudo que passei na minha vida, e é um sonho ter me tornado campeão mundial. Lineker é um dos caras mais duros do planeta, mas eu sabia que não sairia daqui sem cinturão", declarou Fabrício.

O duelo entre os lutadores brasileiros foi considerado emocionante e bastante equilibrado, com disputas acirradas entre os dois. O cearense levou a melhor e conseguiu derrotar seu adversário. "Sonhei, trabalhei tive fé e conquistei #campeaomundial sonho realizado! obrigado a todos pelo apoio é o começo de uma nova era", disse nas redes sociais.