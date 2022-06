Cearense Evanilson recebe proposta do Manchester United, time de Cristiano Ronaldo

O Manchester United estuda a contratação do jogador cearense Evanilson, de 22 anos, que atualmente joga no Porto, de Portugal. O clube inglês já planeja reforços para a temporada 2022/23. A informação é do jornal "O Jogo", de Lisboa.

A publicação desta segunda-feira (20) mostra que o atleta teria recebido oferta de 60 milhões de euros (R$ 325 milhões), mais adicionais. Porém, o valor teria sido recusado pelo atual clube do atacante. O jogador deve receber novas investidas do United.

Evanilson foi revelado pelo clube Estação/CE, com sede no bairro Antônio Bezerra, e depois levado para o Fluminense. Pelo clube carioca, o cearense marcou 10 gols em 26 jogos. No time português, o atleta balançou as redes 25 vezes em 70 partidas. Além disso, conquistou uma Taça de Portugal e um Campeonato Português.

O clube inglês trouxe um novo técnico, Erik Ten Hag, e tem certa folga na folha salarial após saída de alguns atletas, como Matic, Pogba, Cavani e outros. O time mantém, no entanto, segue com muitas estrelas como: Cristiano Ronaldo, Greenwood, Rashfor, Elanga e Sancho.