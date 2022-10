Cearense de 17 anos irá jogar no time principal do Minas na Superliga de Vôlei

A oposta cearense Larissa Brandão disputará a Superliga de Vôlei pelo Minas Tênis Clube. Natural de Fortaleza (CE), a atleta integrava a equipe de base mineira, sendo promovida ao time principal após se destacar nas categorias juniores e na Seleção Brasileira Sub-19 e 21.

Aos 17 anos, com 1,90 m, Larissa Brandão integrou a equipe campeã do Sul-Americano Sub-21, que garantiu o Brasil no Mundial da categoria em 2023. Além disso, a cearense foi eleita a melhor oposta do Sul-Americano Sub-19, quando a categoria terminou em 5° lugar.

A notícia de que iria integrar o time principal do MTC, inclusive, veio enquanto estava concentrada com a seleção.

“Eu já estava com a Seleção Brasileira quando me informaram e fiquei extremamente feliz. Liguei imediatamente para todos os meus familiares e, além de ficarem orgulhosos, eles me encorajaram e deram total suporte. Hoje, estar lado a lado de atletas que sempre admirei é surreal”, disse ao site do time mineiro.

Chegada ao Minas Tênis Clube

A atleta chegou ao time mineiro após se destacar pelas categorias de base da Seleção Brasileira, com a trajetória tendo início em 2019, quando recebeu as primeiras oportunidades para defender o Brasil. Anteriormente, Larissa Brandão havia atuado pelo Colégio Antares e pelo BNB.

“Comecei a jogar vôlei no BNB e no Antares quando tinha 11 anos, e neles eu me formei e me desenvolvi como atleta com a ajuda dos meus treinadores Gurgel e Adriano (BNB), e Raphael Dantas (Antares). Em 2019 e 2020, fui chamada para participar de laboratórios da Seleção Brasileira em saquarema, e em 2020 fui convocada pro Sul-Americano Sub-18, mas por conta da pandemia a competição foi cancelada. Já em 2021 fui convocada de novo só que dessa vez pro mundial no México, lá tive uma experiência incrível e conquistamos o quinto lugar", explicou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Larissa Brandão Oposta do Minas Tênis Clube “Logo depois do Mundial, o Minas entrou em contato comigo e com os meus pais e a partir daí surgiu a oportunidade de vir jogar em Belo Horizonte”

A chance de integrar o Minas Tênis Clube na Superliga é celebrada pela jovem oposta, que enxerga a oportunidade como uma transição da base para o vôlei profissional.

“Vai ser a minha primeira vez participando de um campeonato longo desse jeito, então acho que representa uma “transição oficial” da base pro adulto, onde os treinos são mais puxados e a responsabilidade é bem maior. Poder fazer essa estreia vestindo a camisa do Minas é fantástico”, contou.

“Estou muito feliz com a oportunidade de fazer parte do Minas e espero poder contribuir com o que eu puder nessa temporada. O time do Minas é fortíssimo com vários nomes de seleção brasileira e poder estar junto e aprender com jogadoras que eu sempre via e admirava pela TV é incrível”, finalizou Larissa Brandão.

Além da oposta cearense, a líbero Larissa Fortes, de 18 anos, ascendeu ao profissional.

A estreia do Minas na temporada acontece neste domingo (23), às 10h (horário de Brasília), contra o Sesi-SP, pela final da Supercopa.

