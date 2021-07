Cearense da Série B define neste domingo campeão, última vaga na elite e rebaixado

Neste domingo, 1, a Série B do Campeonato Cearense será definida, com 5 partidas da 9ª rodada, decindindo o campeão, a última vaga na elite e o último rebaixado para a Série C. Todas as partidas serão realizadas às 15h30.

O Iguatu foi a primeira equipe a ascender à elite do futebol estadual e chega como favorito para conquistar o título. O Azulão está na liderança com 19 pontos e recebe o Maracanã, no Morenão. O Azulão joga por um empate para levantar a taça, já que a equipe de Maracanaú está na vice-liderança com 17 pontos. Em caso de empate, o Maracanã conquista o acesso, e se vencer conquista o título da segunda divisão.

Acesso

Dois clubes disputam a última vaga do acesso com o Maracanã: Horizonte e Maranguape. Um deles estará na elite caso vença seu jogo e o time alviceleste perca para o Iguatu.

O Galo do Tabuleiro está em 3º lugar com 14 pontos e enfrenta o Pacatuba no João Ronaldo. O Aurianil da Serra foi a primeira equipe rebaixada, ao somar apenas um ponto na competição. Se vencer, o Horizonte só não estará na elite se o Maracanã empatar ou o Maranguape tirar 2 gols de saldo (6 a 4).

Em 4º com 14 pontos, o Maranguape recebe o Itapipoca no Moraisão. O Gavião da Serra estará na elite se vencer, o Maracanã perder e tirar dois gols de saldo do Horizonte, caso do Galo também vença.

Fuga da Série C

No estádio Franzé Moraes, no CT do Ceará, Floresta e União duelam em busca da permanência na Série B, em confronto direto. O Lobo da Vila está na 9ª posição com seis pontos e precisa de uma vitória para permanecer. O Falcão Azul está logo acima, no 8º lugar com oito pontos e joga por um empate.

Legenda: O Floresta tem utilizado um grupo de reservas e jovens promessas da base ao longo da Série B do Cearense, por isso ficou distante da luta pelo acesso, lutando contra o rebaixamento no certame Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Se o União empatar, também salva o Itapipoca, que é o 7ºcolocado com 8. Mas se o Floresta vencer o União, e o Garoto Travesso também perder para o Maranguape, a vaga será definida no saldo de gols (-4 do Itapipoca e -5 do União).

O Verdão da Vila Manoel Sátiro tem atuado na Série B Cearense com um time reserva, já que também joga a Série C do Campeonato Brasileiro, sua prioridade.

Garantidos na Série B

No Inaldão, o Tiradentes encara o Cariri em jogo só para cumprir tabela. O Cariri está em 6º lugar com 11 pontos, enquanto o Tigre é o 5º com 13. As duas equipes garantiram a permanência na competição.

