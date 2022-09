Cearense conquista mundial de Kickboxing após superar covid-19 e agora foca em entrar no UFC

O cearense Alber Correia, de 25 anos, conquistou o KF1 de Kickboxing em Hong Kong, equivalente ao campeonato mundial da modalidade. Natural do Bom Jardim, em Fortaleza, Magayver, como é conhecido, sonha em representar o Estado do Ceará e o Brasil no UFC.

Há cinco anos morando em Hong Kong, o cearense contou o início da trajetória no Karatê e a migração para o Kickboxing e o Jiu-Jitsu. Para conquistar o título mundial, conquistou 20 vitórias em 20 lutas, sendo 12 por nocaute. Para a continuidade da carreira, visa entrar nos maiores eventos da Ásia antes de migrar para os Estados Unidos.

“Comecei a treinar o Karatê aos cinco anos, no Bom Jardim, para saber me defender e defender minhas irmãs. Na época, esse foi o principal motivo para entrar no esporte. Conheci o Kickboxing aos 10 anos, junto do Jiu-Jitsu, que é a modalidade que eu também sigo praticando até hoje. Lutei em Fortaleza. O Ram Muay e o NKB de Kickboxing. O Ultra Kickboxing foi o último evento que lutei no Brasil antes de me mudar. Foram os eventos que me ajudaram bastante na minha carreira”, contou Magayver.

“O próximo passo é tentar entrar no One Championship, o maior evento da Ásia e o terceiro maior do mundo, e ser campeão na minha categoria, trazer mais um cinturão para a casa. Já lutei na base, isso no MMA, mas não deu muito certo, e estou tentando voltar pelo Kickboxing, que é a área que domino”, completou.

Para conquistar o título do KF1 de Kickboxing, Magayver precisou superar outro desafio, além dos adversários. No domingo anterior ao evento, o cearense testou positivo para Covid-19 e precisou se recuperar para lutar no evento.

“Na semana do evento, no domingo, eu testei positivo para Covid-19. Mesmo assim, não desisti de lutar. Pensando positivo, sabia que eu tinha uma semana para ficar bom para o evento. Continuei treinando sozinho, só com as recomendações do meu treinador, correndo, fazendo sombra, treinando com o que dava. E na quinta-feira de manhã, testei negativo e voltei a treinar com meu professor. Na sexta-feira, baixei peso, e no domingo lutei.”

20 vitórias em 20 lutas

A conquista do KF1 representa uma “vitória pessoal e profissional” de Magayver. Para chegar ao título, conquistou 20 vitórias em 20 lutas, sendo 12 por nocaute.

“Para mim, uma história, uma vida. Treino há bastante tempo, sonhava com esse título mundial. E a hora chegou. Representa uma vitória pessoal, profissional e para minha família, principalmente para o meu pai, que é uma das pessoas que mais me motiva a continuar lutando, tentando melhorar a cada dia. Para chegar até esse título, eu conquistei 20 vitórias em 20 lutas, sendo 12 por nocaute. Em menos de um ano, tive que fazer três lutas de kickboxing para conseguir me consagrar campeão mundial em Hong Kong, no KF1, evento local que tem todo mês, de nível alto.”

