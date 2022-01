Cearense Caio Vidal recusa propostas de Bahia e Fortaleza e pretende seguir no Internacional em 2022

O atacante cearense Caio Vidal recusou propostas de Bahia e Fortaleza para seguir no Internacional em 2022. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia.

As equipes nordestinas foram as únicas que formalizaram propostas pelo atacante, mas não obtiveram sucesso, em virtude do desejo de Caio Vidal. O atleta perdeu espaço na reta final da temporada 2021 sob o comando do uruguaio Diego Aguirre, mas espera conquistar a confiança do técnico Alexander Medina.

Em 2021, Caio Vidal disputou 37 partidas pelo Internacional, com apenas dois gols marcados. Filho de pai cearense e fanático pelo Fortaleza, o atacante nunca atuou em clubes do estado, mas marcou na Arena Castelão em janeiro de 2021, em duelo contra o Ceará.

Busca por um atacante

De olho no mercado, o Fortaleza segue buscando reforçar o setor ofensivo para 2022. O técnico Juan Pablo Vojvoda conta com oito atletas: Robson, Wellington Paulista, David, Edinho, Ángelo Henríquez, Romarinho, Valentín Depietri e Igor Torres.

Para o ano, o Leão já anunciou quatro contratações: o goleiro Fernando Miguel, o lateral Anthony Landazúri e os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos.