Cearense Artur ganha Bola de Prata como melhor atacante da Série A e parabeniza Fortaleza e Ceará

Revelado nas categorias de base do Ceará Sporting Club, o cearense Artur, que joga no Bragantino, conquistou a Bola de Prata 2021 como um dos dois melhores atacantes do Brasileirão Série A. Hulk, do Atlético-MG, foi outro atleta premiado na mesma categoria.

Artur marcou 12 gols na competição e deu 8 assistências para os companheiros, sendo um dos principais atletas do Massa Bruta, que conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores.

Premiação do Bola de Prata 2021

Melhor goleiro: Everson (Atlético-MG)

Melhor lateral direito: Mariano (Atlético-MG)

Melhores zagueiros: Léo Ortiz (RB Bragantino) e Júnior Alonso (Atlético-MG)

Melhor lateral esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Melhores volantes: Edenilson (Internacional) e Jair (Atlético-MG)

Melhores meias: Nacho Fernández (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Melhores atacantes: Artur (RB Bragantino) e Hulk (Atlético-MG)

Melhor técnico: Cuca (Atlético-MG)

Craque do Brasileirão: Hulk (Atlético-MG)

Revelação do Brasileirão: Zaracho (Atlético-MG)

Origens nordestinas

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Artur falou sobre a boa fase do futebol cearense, que teve Fortaleza e Ceará classificados para competições internacionais. O Leão conquistou vaga para Libertadores e o Vozão para Sul-Americana.

"Foi um grande feito do Fortaleza. Primeiro clube a disputar a Libertadoes (no Estado). E o Ceará também, por mais que não tenha ido para Libertadores, mas só em se manter na Série A é um grande feito,é o mais difícil. Então quero parabenizar o Fortaleza e o Ceará", disse.

Artur chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira principal e tem esperanças de ter mais oportunidades nas próximas convocações.