Cearense Allycia Rodrigues é campeã no ONE Fight Night 8 de Muay Thai

A cearense Allycia Rodrigues foi campeã em sua categoria no ONE Fight Night 8, realizado nesta sexta-feira (24), em Singapura. A cearense de Caucaia (CE), conquistou o cinturão do peso-átomo de muay thai, ao derrotar Janet Todd.

A conquista de Allycia Rodrigues foi especial por se tratar do retorno dela após 2 anos. Ela interrompeu a carreira para ser mãe, em agosto de 2020 e voltou para enfrentar a campeã interina pela unificação dos títulos.

Após cinco rounds, Allycia conquistou a vitória por decisão unânime. Ela postou em suas redes Nas redes sociais e ofereceu a conquista “para todas as mamães”.

"Obrigado meu Deus por tudo que tens feito em minha vida, é uma felicidade que não cabe no peito viver esse momento novamente sentir toda aquela adrenalina de novo depois de 2 anos parada nao tenho palavras para explicar. Essa é para todas as mamães que tiveram de recomeçar e mesmo com todas as dificuldades damos sempre a volta por cima e voltamos ainda mais fortes", disse ela.

Veja postagem completa da cearense