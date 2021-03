Cearense: 1ª rodada tem Ferroviário X Ceará em local inédito e Fortaleza em Horizonte; veja detalhes

A diretoria de competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta segunda-feira (8), os detalhes da rodada de abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2021. Todos os confrontos estão marcados para quarta-feira (10), com início às 15h.

A etapa marca a entrada de Ceará e Fortaleza no Estadual. O Vovô encara o Ferroviário, líder da 1ª fase, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga, um palco inédito para o clássico local (em jogos oficiais do profissional).

O Leão estreia em Horizonte diante do Atlético-CE, no estádio Domingão. Os demais times participantes são: Crato, Icasa, Pacajus e Caucaia. Vale lembrar que Barbalha e Guarany de Sobral foram rebaixados para a 2ª divisão do Campeonato Cearense. Confira as partidas:

Campeonato Cearense - 1ª rodada

Crato x Icasa – 10/03 (quarta-feira) – 15h – Mirandão

FC Atlético x Fortaleza – 10/03 (quarta-feira) – 15h – Domingão

Ferroviário x Ceará – 10/03 (quarta-feira) – 15h – Franzé Morais

Pacajus x Caucaia – 10/03 (quarta-feira) – 15h – João Ronaldo