O CearáCast desta semana vem recheado de histórias sobre o Alvinegro e os acessos à Série A em 2009 e 2017. Samuel Conrado recebe o ex-setorista do Vozão e atual editor do Diário do Nordeste digital, Fernando Maia, e o jornalista do Sistema Verdes Mares, Vladimir Marques. O desempenho da equipe de Eduardo Barroca dentro e fora de casa, além das atuações de Vitor Gabriel e Erick, também foram destaques do bate-papo.

ACOMPANHE O CEARÁCAST