CearáCast: Reforma do Estatuto - O futuro do Ceará

Para além das quatro linhas, o futuro do Ceará passa pela votação de um novo estatuto. Assim, o CearáCast recebe Antônio José Maia, presidente da Comissão Provisória da Reforma do Estatuto do Ceará, e Nilo Saraiva, revisor do texto em formação. O episódio conta com mediação de Samuel Conrado e participação de Brenno Rebouças.

A discussão sobre direito de voto do sócio torcedor na Diretoria Executiva, democratização e transparência dentro clube foram temas abordados no bate-papo. A proposta está sendo formulada por 11 membros da comissão provisória.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube do Jogadasvm e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

ASSISTA AO EPISÓDIO: