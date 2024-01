Em busca de reformular seu elenco para 2024, o Ceará trouxe atletas para todas as posições. Muitos deixaram o clube na última temporada, enquanto as "caras novas" são anunciadas pelo Alvinegro. O meio-campo e o ataque foram os setores com mais mudanças para o novo ano, que o Vozão entra de olho no acesso. O episódio contou com mediação de Samuel Conrado e participações do editor do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto e do repórter Vladimir Marques.

ASSISTA O CEARÁCAST: