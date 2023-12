CearáCast: Michel Guerreiro, ex-jogador e auxiliar técnico

Com boas recordações na memória do torcedor alvinegro, o ex-volante Michel Guerreiro foi o entrevistado do CearáCast. Ídolo do Vozão, o ex-jogador falou sobre o atual momento do clube e contou histórias e bastidores do Vozão. O bate-papo foi comandado por Samuel Conrado e contou com participação do editor do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto.

Michel Guerreiro marcou história ao lado de Heleno e João Marcos com o Trio de Ferro. O elenco como um todo de 2009 traz na mente o acesso para a Série A ao final da temporada. Atualmente, o ex-volante alvinegro atua como auxiliar técnico da comissão permanente do Pacajus.

