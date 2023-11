CearáCast: Erick deixa o Ceará e o início da reformulação

Destaque na temporada do Ceará, o atacante Erick deixou o Ceará antes do final da Série B. O CearáCast debateu sobre o papel do camisa 11 na história alvinegra e a vaga em aberto de "cara decisivo" na equipe, com sua saída. Com mediação de Samuel Conrado, o episódio conta com participações de Alexandre Mota e Jota Rômulo para falar sobre a reformulação no Vozão.

Em três temporadas no Alvinegro de Porangabuçu, Erick chegou a marca de 111 jogos e 22 gols marcados. No recorte apenas deste ano, o atacante marcou 18 vezes e deu 13 assistências, sendo importante no título do tricampeonato da Copa do Nordeste.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário. O episódio também fica disponível no canal do YouTube do JogadaSVM e nas plataformas de áudio.

ASSISTA AO EPISÓDIO: