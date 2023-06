O novo episódio CearáCast traz muita resenha e histórias do ídolo do Ceará, João Marcos. Atual treinador das categorias sub-13 e sub-14 do clube de Porangabuçu, o ex-jogador falou sobre a formação na base e os momentos com a camisa alvinegra. O bate-papo contou com Samuel Conrado e Antero Neto.

O sexto episódio do CearáCast pode ser acompanhado no Youtube da Verdinha e no tocador de podcast de sua preferência.

ACOMPANHE O CEARÁCAST