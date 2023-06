No episódio 07 do CearáCast, Samuel Conrado bateu um papo com os jornalistas Alexandre Mota e Vladimir Marques sobre a perspectiva do retorno do Vozão após a paralisação por conta da Data Fifa. Na conversa, o trio debate sobre as mudanças que Barroca pode realizar no time titular já diante do contra o Sampaio Corrêa, no que o Ceará ainda precisa evoluir e a projeção para chegar ao G4 da Série B.

