CearáCast: Ceará na Série B, missão ainda possível?

Com dez partidas restantes da Série B, o Ceará terá que fazer uma arrancada histórica para buscar o acesso. O CearáCast desta semana detalha os confrontos e as perspectivas para a equipe na competição. O episódio que tem mediação de Samuel Conrado conta com as participações de André Almeida e Jota Rômulo.

Restam dez decisões para o Alvinegro ainda buscar o acesso para a elite nesta temporada. O videocast debateu sobre o elenco montado, planejamento e as opções que Vagner Mancini conta em Porangabuçu.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube do Jogadasvm e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

