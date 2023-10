CearáCast: Alison Henry, técnico do Ceará sub-20

Ponto de discussão de muitos alvinegros que querem mais espaço para as categorias de base no time profissional, o CearáCast bateu um papo com o treinador do sub-20 do Ceará, Alison Henry. O comandante alvinegro fez um balanço sobre a temporada vitoriosa na base do Vozão. O bate-papo teve mediação de Samuel Conrado e participação do jornalista João Vitor Paiva.

O episódio destaca metodologia e processos adotados para revelação de jogadores na Cidade Vozão. O Alvinegro possui 10 atletas da base que estão inscritos na Série B e treinam com time profissional.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube do JogadaSVM e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

