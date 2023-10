Ceará zera chances de rebaixamento na Série B após resultados da última rodada

O Ceará não tem mais chances matemáticas de rebaixamento na Série B do Brasileiro. Dentre os times do Z-4, o Alvinegro, que tem 46 pontos, só pode ser alcançado apenas pela Tombense, que têm duelos diretos na tabela contra o Sampaio Corrêa e contra a Ponte Preta.

CENÁRIO 1

Caso o Vovô perca as últimas quatro partidas e o time mineiro vença as rodadas finais, alcança os mesmos 46 pontos do Ceará e o mesmo número de vitórias (12). A equipe mineira poderia ficar com maior saldo de gols (-10 contra -3 do Alvinegro).

No entanto, o Tombense, que está em 17º e soma 34 pontos, tem confrontos diretos contra a Ponte Preta e contra o Sampaio Corrêa, outro que pode alcançar o Vovô na tabela e chegar aos 48 pontos caso some as quatro vitórias e o Alvinegro tenha resultados negativos.

A Tombense terá pela frente CRB, Juventude, Sampaio Corrêa e a Ponte Preta. Os dois últimos também lutam para se manter fora da zona de rebaixamento. Se o time mineiro vencer as rodadas finais, o Ceará cai de posição mas não pode ser ultrapassado pela Macaca e pela Bolívia Querida. Uma das duas vai completar o quarteto do rebaixamento.

Chapecoense (18º), Londrina (19º) e ABC (20º), que têm 33, 27 e 21 pontos e estão no Z-4, respectivamente, não alcançam mais o Vovô na tabela mesmo que somem os 12 pontos ainda em disputa.

CENÁRIO 2

Caso percam para a Tombense e vençam os outros três jogos restantes, ainda assim Ponte Preta e Sampaio Corrêa não passam o Ceará na tabela. As equipes, que somam 36 e 35 pontos respectivamente, teriam apenas nove pontos em disputa e alcançariam apenas a soma de 45 e 44 pontos. Logo, não alcançariam mais o Ceará (que tem 46). Assim, o Alvinegro zera qualquer chance de rebaixamento.

O Ceara entra em campo neste sábado (4), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. O duelo contra o Botafogo-SP é válido pela 35ª rodada da Série B.

Legenda: Confira a agenda dos últimos quatro jogos do Ceará. Foto: Reprodução/TV Diário