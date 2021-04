Ceará x Vitória: o que está em jogo e prováveis escalações na semifinal da Copa do Nordeste

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará pode chegar mais uma vez na decisão do certame regional e buscar o tri-campeonato, sendo o bi de forma consecutiva. Hoje o Alvinegro enfrenta o Vitória/BA no Castelão, às 16 horas, em jogo único, por uma vaga na final. Pelo regulamento, quem vencer será o finalista, com um empate levando a decisão para os pênaltis.

O Alvinegro chega em alta para o confronto e defende uma invencibilidade de 21 jogos na competição, já que foi campeão invicto de 2021 e ainda não perdeu no atual certame. Em 2021, são 5 vitorias seguidas, sendo 4 pela Copa do Nordeste e uma na última quarta-feira pela Copa Sul-Americana.

Outro retrospecto favorável ao Vovô é o histórico recente de confrontos com o time baiano: nos últimos 6 jogos, o Ceará venceu 5, empatando apenas um. A última vitória alvinegra foi nesta edição da Copa do Nordeste, na 1ª Fase, quando venceu por 3 a 1 no Castelão.

Considerando apenas os mata-matas da Copa do Nordeste, o Alvinegro eliminou o Leão da Barra em 2013, 2014, 2015 e 2020.

Análise da partida

Foco Máximo

Mas por se tratar de um clássico do Nordeste, o Ceará vai para a partida com força máxima, demonstrando respeito pelo tamanho do jogo, ainda que tenha a 2ª rodada da Copa Sul-Americana para disputar na terça-feira, contra o Arsenal de Sarandí, da Argentina, competição que caiu nas graças do torcedor, eufórico com a estreia vitoriosa diante do Jorge Wilstermann por 3 a 1 no Castelão.

O meia Marlon, advertiu para o crescimento do Vitória na Copa do Nordeste e que o resultado favorável ao Vovô na 1ª Fase não serve de parâmentro para o jogo de hoje.

"Se fosse a mesma equipe, poderia dizer que estaria estudado, mas mudou bastante. A gente pegou na 2ª rodada, ganhamos em casa, mas o resultado não condiz com o jogo. Foi 3 a 1, mas dois gols depois dos 40 minutos. Temos que redobrar as atenções, então é analisar os últimos jogos para levar para campo”.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

No Vitória

No CT do Fortaleza, o Vitória encerrou sua preparação para o duelo da semifinal. Uma das atividades envolveu a cobrança de pênaltis.

A equipe baiana chega para o confronto com três desfalques importantes. O técnico Rodrigo Chagas, suspenso pelo 3° cartão amarelo, não estará à beira do campo. Além dele, o volante Gabriel Bispo também cumprirá suspensão diante do Ceará. O zagueiro Marcelo Alves, por sua vez, tem uma lesão no menisco do joelho. O atleta precisará passar por cirurgia e tem prazo de recuperação estimado em um mês.

No entanto, o Vitória ganhará o reforço de dois atletas que desfalcaram a equipe diante do Juazeirense, pelo Campeonato Baiano: Pedrinho (lateral) e Alisson Farias (atacante). Eles estão recuperados de lesão e ficam à disposição para o duelo diante do Ceará.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - Semifinal

Data: 24/04/2021

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior/RN

Transmissão: Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Charles; Vina, Lima, Mendoza; Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Cedric e Alisson Farias; Vico, David e Samuel. Técnico: Rodrigo Chagas