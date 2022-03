Ceará x Tuna Luso: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo tem nesta terça-feira (15), em jogo pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O Alvinegro recebe a Tuna Luso/PA, em jogo único pela 2ª Fase, às 21h30 no Castelão.

O Vozão é o mandante após sorteio realizado na sede da CBF, mas não terá vantagem no confronto. Quem vencer estará classificado, e um empate levará a decisão para os pênaltis. Quem avançar para a 3ª Fase, receberá R$ 1,9 milhão.

Onde Assistir



A partida será transmitida pela Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Amazon Prime Video



Como chegam



Para chegar até a 2ª Fase, o Vovô eliminou o São Raimundo/RR, em jogo fora de casa, no estádio Canarinho, em Roraima, superando o adversário por 3 a 0. Os gols do Vozão foram marcados por Mendoza, Cléber e João Victor (contra). Já a Tuna Luso-PA, venceu o Novorizontino por 1 a 0 no Pará e avançou de fase.

Recomeço



Após a eliminação precoce no Estadual, o Ceará reagiu na temporada com duas vitórias convincentes, batendo o São Raimundo pela Copa do Brasil por 3 a 0 e o CSA por 2 a 0 no Castelão pela Copa do Nordeste, em uma das melhores atuações do Vovô na temporada. O resultado classificou o Vozão antecipadamente para a 2ª Fase e o deixou em boa situação para garantir a liderança do Grupo B na última rodada.

Com um período relevante para treinos visando o confronto desta terça-feira, em torno de 12 dias, o técnico Tiago Nunes deve contar com reforços.

Legenda: O técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com as últimas atuações do Ceará Foto: KID JUNIOR

O volante Rodrigo Lindoso está regularizado e pode estrear caso o treinador assim queira. O recém contratado disputa posição com Léo Rafael.

Outro contratado recentemente, o atacante Dentinho, já vem treinando, mas como aprimora a parte física após longo período inativo, não deve ser relacionado.

Responsabilidade

Os jogadores alvinegros comentaram o confronto pela Copa do Brasil e o período de preparação.

“A gente teve uma semana cheia, de preparação para enfrentar a Tuna Luso. A gente sabe que tem que assumir a responsabilidade de protagonista, que o Ceará é o favorito a passar, respeitando a equipe deles e fazendo um bom jogo para concretizar isso aí, conseguir a vitória e sair classificado”, declarou Richardson.



Messias também comentou o duelo e elogiou preparação alvinegra.

"Esse período não foi somente para esse jogo (contra o Tuna Luso). Acho que foi um período muito importante para a temporada inteira. Sabemos como é o calendário, não sabemos quando vamos ter outra semana aberta para treinar intensivamente, todos os aspectos, como físico e tático. Aproveitamos bem essa semana, foi uma semana muito boa de trabalho, onde todo mundo deu o seu melhor. Nos preparamos bem para o jogo de amanhã, é uma decisão, e vamos dar o nosso melhor para sairmos classificados", disse ele



Tuna Luso

A Tuna não joga desde o dia 6 de março, após os jogos do Campeonato Paraense serem adiados. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) determinou a suspensão do campeonato devido à denúncia do Paragominas por irregularidade de um atleta do Bragantino. Assim, os jogos da Tuna contra o Bragantino, que seriam nos dias 9 e 12, foram adiados.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima, Vina, Mendoza, Zé Roberto.

Tuna Luso

Victor Lube, Léo Rosa, Romário, Lucão, Edinaldo, Kauê, Brasil Kaique, Alysson Barros, Jayme, Luan Santos, Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida

Ficha Técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Horário: 15 de Março de 2022 - 21h30

Árbitro: Marielson Alves Silva - BA

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias - BA e Luanderson Lima dos Santos - BA