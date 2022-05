Ceará x Tombense-MG: Dorival Júnior escala time misto na Copa do Brasil; veja escalações

O técnico Dorival Júnior escalou time misto contra o Tombense-MG nesta quarta-feira (11) pela 3ª fase da Copa do Brasil. Com a vantagem no agregado (2x0), o treinador aproveitou para dar oportunidade a atletas com baixa minutagem na temporada, como o meio-campista Wescley e o atacante Cléber.

A equipe alvinegra também conta com vários atletas no Departamento Médico. Ao todo, são 10 desfalques, incluindo o volante Richard Coelho.

O duelo terá início às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, com o Diário do Nordeste acompanhando em Tempo Real.

Veja escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Kelvyn e Wescley; Lima, Mendoza e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Legenda: Escalação do Ceará contra o Tombense-MG pela Copa do Brasil Foto: Divulgação / Ceará SC

Tombense-MG: Rafael Santos; Diego, Moisés, Jordan e Cazonatti; Reginaldo, Genilson e Alison; Everton, Jean Lucas e Paquetá. Técnico: Emerson Maria.

Legenda: Escalação do Tombense-MG contra o Ceará pela Copa do Brasil Foto: Divulgação / Tombense