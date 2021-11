Depois de duas vitória seguidas em casa e saltar na tabela, o Ceará teve sua reação na Série A do Brasileiro estancada ao perder para o Athletico/PR por 2 a 1 no meio de semana na Arena da Baixada. Resultado normal pelas circustâncias dos desfalques, com a equipe tendo a chance agora de voltar a vencer diante da torcida, neste domingo (14), contra o Sport, às 19 horas no Castelão, pela 32ª rodada.

Ceará x Sport: ao vivo