Ceará x Sport: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de duas vitória seguidas em casa e saltar na tabela, o Ceará teve sua reação na Série A do Brasileiro estancada ao perder para o Athletico/PR por 2 a 1 no meio de semana na Arena da Baixada. Resultado normal pelas circustâncias dos desfalques, com a equipe tendo a chance agora de voltar a vencer diante da torcida, neste domingo (14), contra o Sport, às 19 horas no Castelão, pela 32ª rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Panorama

Se bater o time pernambucano, ameaçadíssimo pelo rebaixamento, o Alvinegro volta ao cenário após a vitória diante do Cuiabá, no último domingo.

Assim, vencer o Sport pode significar chegar ao G-9, vislumbrando uma inédita vaga na Libertadores e abrindo os mesmos 9 pontos para o Z-4, dando uma tranquilidade para as 6 rodadas finais, praticamente garantindo a permanência na Série A com 42 pontos.

O técnico Tiago Nunes destacou o crescimento do time, apesar do revés na última rodada.

"Acreditar que podemos com esforço coletivo e com respeito ao adversário, que vem crescendo na competição, buscar os três pontos, chegar aos 42, nos aproximar do pelotão de cima, continuar na briga pelas competições internacionais e continuar crescendo como time".

Quase força máxima

Contra Fluminense e Cuiabá, o técnico Tiago Nunes praticamente manteve a mesma formação e deve repetir pelo menos a formatação tática destas duas partidas. Se diante do Athletico/PR, a formação foi com 3 volantes e sem centroavante, a tendência contra o Sport é a volta de formação "clássica", com a volta de Jael de centroavante, a dupla de zaga Messias e Luiz Otávio, e entrada de Marlon no lugar de Fernando Sobral, suspenso ao ser expulso diante do Furacão.

Legenda: A torcida do Vozão deve comparecer em grande número para apoiar o time contra o Sport Foto: Kid Junior

Um dos melhores mandantes da Série A, com a 4ª melhor campanha, com 62% de aproveitamento, o Ceará terá mais uma vez o apoio da torcida, determinante contra Fluminense e Cuiabá. O capitão do Vovô espera muito apoio neste domingo.

“Esse apoio é muito importante. Não tenho palavras para descrever. Ter seu nome gritado pela torcida, isso arrepia um atleta profissional. É uma sensação maravilhosa e indescritível. Quero convidar a todos os torcedores para irem ao estádio, porque a energia de vocês é muito importante para nós”.

No Sport

O Rubro-Negro pernambucano é um dos clubes mais ameaçados pelo rebaixamento, com 95% de chances segundo o Infobola. O time tem um jogo a mais que seus adversários diretos e tem apenas 30 pontos, e em 18º, vem de derrota em casa para o América/MG.

Para o duelo contra o Ceará, o Sport não terá o meia Gustavo, expulso diante do América, mas pode contar com a volta do atacante Everaldo.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Marlon, Vina; Mendoza, Erick e Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes; Everton Felipe, Paulinho Moccelin e Mikael.. Técnico: Gustavo Florentín

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro - Série A - 32ª rodada

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Hora: 14 de novembro de 2021 - 19 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - RJ

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz - MS e Márcia Bezerra Lopes Caetano -RO