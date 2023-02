Ceará x Sport ao vivo: acompanhe em tempo real

O Ceará enfrenta o Sport nesta terça-feira (14) pela Copa do Nordeste. O jogo ocorre no estádio Presidente Vargas (PV), às 21h30, pela 3ª rodada. Na última rodada, o Vovô venceu o Sampaio Corrêa-MA e reagiu no torneio após estrear com derrota para o Ferroviário.

Acompanhe em tempo real

Palpites

Escalações

| Richard; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Danilo Barcelos; Arthur Rezende, Richardson e Guilherme Castilho; Luvanor, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo. Sport | Renan; Chico, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará x Sport | Ficha técnica

Competição : Copa do Nordeste | 3ª rodada.

: Copa do Nordeste | 3ª rodada. Local : Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE.

: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE. Data : 14 de fevereiro de 2023, terça-feira.

: 14 de fevereiro de 2023, terça-feira. Horário : 21h30.

: 21h30. Árbitro : Diego Pombo Lopez (BA).

: Diego Pombo Lopez (BA). Assistentes : Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA).

: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA). Transmissões: Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810), além dos serviços de streaming One Football e Nosso Futebol.