Ceará x São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Ceará entra em campo neste sábado (25), às 10h (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).

Presente no Grupo A, a equipe cearense ocupa a 8ª colocação, com um ponto conquistado. Em duas rodadas, perdeu para o Atlético-MG em Belo Horizonte e empatou com o América-MG em solo alencarino.

O São Paulo, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com três pontos.

Onde assistir

A partida será transmitida na Vozão TV.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Ceará x São Paulo

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 25/06/2022 (sábado)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Jailson Albano da Silva (CE) e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)