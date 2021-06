Ceará x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uma vitória que valeu mais que três pontos. Assim foi o triunfo do Ceará por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na última quinta-feira (24). E é com ânimo renovado e confiança dobrada que o Alvinegro entra em campo para enfrentar o São Paulo, neste domingo (27), às 20h30min, para buscar mais um resultado positivo em sequência e embalar no Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória na competição equilibrou a campanha alvinegra, que tem ainda outros dois empates e duas derrotas em seis jogos disputados. Com oito pontos conquistados, ocupa a 12ª colocação, em faixa de tabela que está bem embolada. Por isso, obter outro triunfo em casa pode representar salto significativo e entrada na primeira página de classificação.

Vitória garante também ainda mais tranquilidade e confiança, que já tiveram uma injeção de ânimo com a vitória recente sobre o Galo.

O que tem deixado o torcedor mais animado, também, é que o desempenho da equipe tem apresentado evolução. O Ceará foi superior contra o Inter (chegou perto de vencer no empate em 1 a 1 fora de casa) e sobretudo no 1º tempo contra o Atlético-MG, e conseguiu ganhar o jogo apesar da queda de intensidade na etapa final.

Retornos importantes

Legenda: Zagueiro alvinegro é titular absoluto do Ceará Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

O técnico Guto Ferreira ganha retornos importantes para essa partida. O atacante Jael já está recuperado da Covid-19 e ficou fora do duelo contra o time mineiro para aprimorar a parte física, mas já deverá ser relacionado para ser opção no banco de reservas.

Além dele, o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Fabinho e os atacantes Rick e Cléber também cumpriram período de isolamento e retornaram na sexta-feira (25) aos treinos. Difícil imaginar que serão titulares, mas há a possibilidade de irem ao menos como opções no banco de reservas, o que já é bastante positivo, tendo em vista que a lista de desfalques nos jogos recentes era extensa.

A tendência é que Guto Ferreira repita a escalação que iniciou jogando contra o Galo.

Adversário em fase difícil

Legenda: Crespo vive momento de mais turbulência no São Paulo Foto: Divulgação/São Paulo

O Ceará deve se aproveitar também da má fase do São Paulo para vencer o jogo. O Tricolor ainda não ganhou nenhuma partida no Brasileirão (são três empates e três derrotas) e está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação.

Ainda não há crise pelo lado do Morumbi, mas é fato que o técnico argentino Hernán Crespo tem enfrentado a primeira turbulência no comando do time paulista e precisa saber gerenciar o momento para reencontrar tranquilidade. O argentino, aliás, sequer viajou para a partida, com suspeita de Covid-19.

O detalhe é que o São Paulo é, até aqui, o pior visitante do torneio, já que perdeu todos os jogos que fez atuando longe dos seus domínios na competição (para Atlético-GO, Atlético-MG e Santos).

Crespo não poderá contar com jogadores importantes. Miranda, Luciano, Gabriel Sara e William segue fora. Por outro lado, o técnico argentino terá os retornos de Reinaldo e Igor Vinicius, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e ficam à disposição.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Data: 27/06/2021

Horário: 20h30min

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Vinícius Machado (Richard), Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira.

São Paulo: Tiago Volpi, Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Liziero, Rodrigo Nestor, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. Técnico: Juan Branda (auxiliar).