Ceará x São Paulo: CBF confirma mudanças de hora e local em jogo do Brasileiro Feminino; confira

O jogo entre Ceará e São Paulo, válido pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino, segue confirmado para este sábado (4). No entanto, o confronto teve alterações no local e na hora da partida.

O duelo, que seria realizada no Domingão, passa a ser disputado no Estádio Presidente Vargas. Agora, o jogo terá início às 10 horas (de Brasília) e não mais às 15h, como havia sido definido. A trocas foram pedidas pelo Alvinegro. Veja tabela de jogos.

Atuais campeãs da Série A2, as Meninas do Vozão voltam a campo após goleada de 14 a 0 do Corinthians, na estreia do torneio nacional. O time deve ser comandado por David Lopes, novo técnico das alvinegras.