Ceará x Santos: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ceará tem um novo desafio no returno da Série A de 2021 neste sábado (18). Na Arena Castelão, às 21h, encara o Santos pela 21ª rodada com a missão de retomar o caminho das vitórias. A Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) transmite ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Sem vencer há cinco partidas no Brasileirão, todas as apostas alvinegras são no resultado em casa. Além do Peixe, o time encara na rodada seguinte a Chapecoense. Assim, a sequência é decisiva.

Com 24 pontos na tabela e a 12ª posição, o momento de oscilação afastou o clube do primeiro pelotão e o aproximou da zona de rebaixamento - soma três de vantagem para o América-MG, primeiro do Z-4. Tudo entra como forma de pressão para o técnico recém-chegado Tiago Nunes.

Palpite do jogo

Resposta em campo

A estreia de Tiago Nunes ocorreu com derrota para o Grêmio fora de casa, no último domingo (12). Apesar da apresentação das ideias táticas iniciais, o grupo teve uma atuação ruim no Sul e pouco assustou os donos de casa. Contra o Peixe, a expectativa é de uma melhor resposta em campo.

Após conceder oportunidade aos nomes de mais status do elenco, como o colombiano Mendoza, e ter a semana a mais de trabalho, a comissão técnica deve mudar o time em busca da formação ideal. No esquema 4-2-3-1, peças como o volante Marlon e o atacante Erick devem receber uma chance.

Mandante x Visitante

O embate na Arena Castelão vai colocar em xeque um dos melhores mandantes contra um dos piores visitantes da Série A. Apesar da oscilação, o Ceará demonstrou força em casa no Brasileirão e ostenta o 4º melhor aproveitamento, com 66,7% dos pontos conquistados.

Ao todo, o Vovô venceu cinco vezes, empatou uma e perdeu três. O índice serve como ânimo a mais para o próximo compromisso, principalmente com o desempenho do Santos longe da Vila Belmiro.

O Peixe tem o 3º pior desempenho no Brasileirão longe de casa, com percentual de 22,2%. A equipe paulista venceu somente um dos nove duelos como visitante, com três empates e cinco derrotas.

Santos

Legenda: O técnico Fábio Carille soma uma derrota e um empate no comando do Santos em 2021 Foto: divulgação / Santos

O Santos busca um recomeço sob o comando de Fábio Carille. Eliminado da Copa do Brasil na última terça (14) e próximo da zona de rebaixamento, o Peixe encara o duelo com o Ceará como uma decisão, principalmente pela situação na tabela do Brasileirão: está em 13º, com 23 pontos.

Em campo, o Peixe deve contar com o atacante Marinho, recuperado de lesão, e o zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, contratado junto ao Rayo Vallecano-ESP e que ainda não atuou. O desfalque certo é o atacante Lucas Braga, que cumpre suspensão.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 21ª rodada

Data: 17 de setembro de 2021

Hora: 21 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Transmissão ao vivo no Premiere e na Rádio Verdes Mares, com tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa)

VAR: Anderson Daronco (RS)

ESCALAÇÃO

A provável escalação do Ceará é: Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Vina; Lima, Erick e Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

A provável escalação do Santos é: João Paulo, Pará, Emiliano Velázquez, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Pirani e Sánchez; Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille.