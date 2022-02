Ceará x Sampaio Corrêa: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

O Ceará vem de grande vitória na última quarta-feira (9), ao golear o Globo/RN por 5 a 0 no Castelão pela Copa do Nordeste, em sua melhor exibição na temporada.

A partida, foi a primeira de uma série de três jogos seguidos como mandante, com o clube almejando abrir vantagem na liderança da competição regional. O Vovô já lidera o Grupo B com 7 pontos e enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (12), às 19h45, no Castelão.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ESPN, Star +, Nordeste FC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Vozão embalado?

O duelo diante do maranhenses é cercado de expectativas pela torcida alvinegra, que viu o Ceará mais pronto, tanto fisicamente e tecnicamente contra o Globo, presenciando uma ótima atuação.

Assim, o torcedor que já havia comparecido em bom número - 10 mil presentes - espera uma equipe ainda mais encorpada, com mais movimentação, boa troca de passes, tabelas e jogadas melhores combinadas.

A tendência é o técnico Tiago Nunes mantenha a base que goleou o Globo, já que jogadores importantes e que ainda não estrearam na temporada deve permanecer em recuperação. São os casos de Bruno Pacheco, Jael, Fernando Sobral e Erick. Para o duelo, o volante Richard está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Assim, Marlon deve jogar.

O treinador mostrou-se satisfeito com atuação alvinegra contra o Globo, mas espera um jogo mais difícil contra o Sampaio Corrêa.

"Eu tenho repetido que o nosso elenco é competitivo. Somos uma equipe de coração, que está trabalhando forte, temos uma equipe de qualidade, sem dúvida alguma. A gente vai usando do jogo para colocar os jogadores em ação e aumentar a competitividade em busca da titularidade".

Desfalques no Sampaio



O Sampaio Corrêa é o 5º colocado do Grupo A com 3 pontos e vem de derrota para o Náutico. O time maranhense chega para o jogo com o Ceará com desfalques. O artilheiro da equipe na Copa do Nordeste com dois gols, Gabriel Poveda, é a principal baixa, por contusão. Também estão fora o lateral-esquerdo João Victor, o zagueiro Allan Godói e os atacantes Pimentinha e Luiz Paulo.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Nordeste - 4ª rodada

Data: 12 de fevereiro de 2022

Hora: 19h45

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: ESPN, Star +, NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do NordesteÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque - AL e Fernanda Felix da Silva - AL.

Escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson, Marlon, Mendoza e Lima; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio (Pedro), Nilson Júnior e Eloir; Wesley Dias, Ferreira e Soares; Thiago André, Wendson (Popó) e Eron. Técnico: João Brigatti