Ceará x Sampaio Corrêa: veja o que está em jogo e prováveis escalações

Depois de uma 1ª fase quase perfeita e ultrapassada na liderança de forma invicta, o Ceará entra em campo hoje pelas quartas de finais da Copa do Nordeste colocando todo seu favoritismo à prova na caminhada pelo tri-campeonato do torneio. O Alvinegro recebe às 16 horas no Castelão o Sampaio Corrêa, por uma vaga as semifinais e se vencer, o Vozão estará mais uma vez entre os 4 melhores. Um empate levará a decisão para os penaltis. A partir desta fase, os confrontos terão o árbitro de vídeo (VAR).

O Ceará foi o 1º colocado do Grupo A com 16 pontos, com 4 vitórias e 4 empates, sendo as três últimas seguidas, nas rodadas finais: CSA (2x0), Sport (4x0) e Salgueiro (3x0), mostrando o poder de chegada do Vozão, bem semelhante ao ano passado, ano do 2º título invicto.

O Sampaio Corrêa foi o 4º colocado do Grupo A com 11 pontos, se classificando com duas vitórias, cinco empates e uma derrota, garantindo vaga na última rodada ao arrancar um empate com o CSA no Maranhão. A Bolívia Querida vem de derrota no Classico do Estadual para o Moto Club.

Maratona

O Alvinegro iniciará hoje uma maratona de jogos, com a estreia na Copa Sul-Americana marcada para a próxima quarta, 21, contra o Jorge Wilsterman/BOL, às 19h15 no Castelão. O jogo é marcado por grande expectativa por ser a estreia do Vovô na edição de 2021 a primeira com fase de grupos diante de seu 1º adversário estrageiro em uma competição oficial da Conmebol: em 1995, o Vovô foi eliminado pelo Corinhians na Copa Conmebol - antecessora da Copa Sul-Americana, e em 2011, para o São Paulo, já na "Sula".

Legenda: O técnico Guto Ferreira deve escalar força máxima hoje no Ceará diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste Foto: THIAGO GADELHA

Assim, é inevitável não pensar já na partida contra os bolivianos, embora se tenha uma decisão pela Copa do Nordeste.

O astro da equipe, meia Vina, é um exemplo dessa "divisão" alvinegra. Enquanto ele afirma que o jogo com o Sampaio é muito importante, admite que dá um frio na barriga imaginar a estreia na Copa Sul-Americana.

"Hoje é difícil falar em favoritismo. Falar em estrutura melhor, em um elenco mais valioso, não entra dentro de campo. A gente sabe que o campeonato está muito igual, mas também sabemos que o respeito e o favoritismo temos que colocar dentro de campo e fazer por merecer".

Em seguida Vina falou da "Sula": "Hoje, com meus 30 anos, toda partida eu sinto frio na barriga. É isso que me move. É uma grande competição, para quem não jogou, quando jogar vai ver a diferença, para que possamos representar o Ceará da melhor maneira possível".

Respeito

E para conseguir a vaga nas semifinais da Copa do Nordeste contra Vitória/BA ou Altos/PI, o Ceará deve jogar com sua força máxima. Ainda assim, o técnico Guto Ferreira, do Ceará, pediu respeito ao Sampaio Corrêa.

"Temos que dar uma lapidada muito boa na equipe, não só aspecto técnico e tático, mas também na parte mental. O Sampaio já foi campeão da Copa do Nordeste, por detalhe não subiu para Série A no ano passado e temos que ter muito respeito. As equipes do Sampaio são competitivas e temos que ter atenção, trabalhar para as coisas acontecem", disse ele.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Nordeste - quartas de final

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 18 de Abril de 2021 / 16h

Ceará:

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Oliveira, Vina, Saulo Mineiro, Cléber, Mendoza. Técnico: Guto Ferreira

Sampaio Corrêa:

Mota, Sávio, Allan, Joécio, Marlon, André Luiz, Ferreira, Eloir, Dudu, Jefinho, Joanderson. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Marielson Alves Silva - BA

Assistentes: Elicarlos Franco De Oliveira - BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste