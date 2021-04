Ceará x Salgueiro: Veja o que está em jogo e prováveis escalações

O Ceará vive seu melhor momento na temporada 2021 após duas vitórias seguidas na Copa do Nordeste, batendo adversários fortes: CSA no Castelão 2 a 0 e Sport na Ilha do Retiro por 4 a 0, alcançando a liderança do Grupo A com 13 pontos e se classificando matematicamente para a 2ª Fase. Assim, para a última rodada da 1ª Fase, o Alvinegro joga neste sábado contra o Salgueiro às 16 horas no Castelão para manter a liderança e ter vantagens nas quartas de finais e semifinais, jogando em casa.

Para isso, o Alvinegro precisa vencer o time pernambucano para não depender de outros resultados. Se empatar, CRB não pode vence seu jogo diante do Altos/PI, no Rei Pelé. O time regatiano tem 12 pontos e ultrapassaria o Vovô. Na pior das hipóteses, com derrota, o Alvinegro ainda será lider se CRB e Bahia também perderem.

Chaveamento

A 1ª colocação do Grupo A é importante também para o chaveamento da competição: se for líder, o Alvinegro enfrenta o 4º colocado de seu grupo nas quartas de finais em jogo único com mando de campo. Atualmente, o Sampaio Corrêa é o 4º com 10 pontos, mas o rival do Vovô também pode ser Bahia (3º), Treze (5º), Confiança (6º) ou 4 de Julho (7º).

Com a semana cheia para trabalhar, o técnico Guto Ferreira deve escalar o Ceará com o que tem de melhor para cumprir objetivo, mantendo a equipe que goleou o Sport na Ilha, em sua melhor partida na temporada 2021. Como opção, o treinador deve ganhar Fernando Sobral, que cumpriu o isolamento por Covid-19 e Yoni González, que voltou a treinar nesta semana.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Salgueiro

Já o Salgueiro, não vence há três jogos mas ainda tem chances de se classificar no Grupo B. O time pernambucano é o 6º com 8 pontos e precisa vencer o Vovô, contando ainda com derrotas de ABC, CSA e Altos. Para o jogo, o técnico português Daniel Neri terá o retorno dos zagueiros Ranieri e Leozão e do atacante Cássio Ortega, recuperados de lesão. Já o volante Moreilândia volta após cumprir suspensão.

Ficha Técnica

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Mendoza; Cléber. Téc: Guto Ferreira

Salgueiro

Lucas; Sinho, Ranieri, Leozão e Alan; Bruno Sena, Moreilândia e Felipe Baiano; Tarcísio, Ciel e Cássio Ortega. Téc: Daniel Neri

Data: 10 de abril de 2021

Horário: 16 horas

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves-RN

Assistentes: Luis Carlos de França-RN e Francisco de Assis da Hora-RN