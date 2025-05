Ceará x Rolim de Moura/RO pela Copa do Brasil Feminina: veja horário, onde assistir e palpites

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (28), em sua estreia na Copa do Brasil Feminina. As meninas do Vozão enfrentam o Rolim de Moura/RO, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

Como se trata de um jogo único, haverá decisão de pênaltis caso a partida termine empatada. Quem avançar enfrentará um time da Série A2 Feminina.

Legenda: O Ceará joga em casa em jogo único da 1ª Fase da Copa do Brasil Feminina Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

Bem na A3

O Ceará se classificou recentemente para as quartas de final da Série A3 Feminina com um empate em 1 a 1 com Ypiranga/AP, no último sábado (24), em Macapá (AP).

No jogo de ida, as meninas do Vozão venceram por 1 a 0 no Estádio Franzé Moraes.

Com a classificação às quartas de final, o Ceará disputará o acesso contra Atlético Piauiense/PI ou Tuna Luso/PA.

O Rolim de Moura parou nas Oitavas de Final, ao perder duas vezes para o Vila Nova/GO (2x3) e (4x0).

Palpites

Onde Assistir

Vozão TV, no YouTube

Ficha Técnica

Ceará x Rolim de Moura/RO

1ª Fase da Copa do Brasil

Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

Horário: 15 horas

Transmissão: Vozão TV, no YouTube