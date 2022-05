Ceará x La Guaira: Dorival monta time misto com novidades; veja escalação

O Ceará está escalado para enfrentar o La Guaira, da Venezuela, nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior escalou um time misto com novidades, como Wescley e Cléber.

Apesar da maratona de jogos, a comissão técnica prioriza a manutenção da equipe principal, mantendo o padrão 4-3-3 utilizado em torneios nacionais e internacionais. Confira abaixo as escalações de Ceará x La Guaira.

Escalação do Ceará

Richard; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Richard, Victor Luís e Wescley; Mendoza, Lima e Cléber.

Legenda: Escalação do Ceará para enfrentar o La Guaira-VEN Foto: divulgação / Ceará

Escalação do La Guaira

Cristhian Flores; Keiber Lamadrid, Lan Mantia, Jiovany Ramos, Jon Aramburu e Kendrys Silva; Clyde Garcia, Yohan Cumana, Paz e Santiago Herrera; Jovanny Bolívar.

Legenda: Escalação do La Guaira-VEN para enfrentar o Ceará Foto: divulgação / La Guaira-VEN

Desfalques

O técnico Dorival não poderá contar no Vovô com Lucas Ribeiro, expulso contra o General Caballero-PAR. Além disso, outros jogadores seguem no DM.