Ceará x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O período de turbulência virou página virada no Ceará. O Alvinegro agora vem embalado por quatro jogos de invencibilidade em uma sequência difícil enfrentada no Brasileirão. E agora tem a oportunidade de consolidar ainda mais a ascensão vivida na Série A contra o Juventude, às 18h15min deste domingo (4), na Arena Castelão.

Após o empate fora de casa contra o líder Bragantino, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira ocupa a 12ª colocação e tem a chance de fazer valer o mando de campo para chegar aos 13 pontos na 9ª rodada.

Caso consiga isto, irá superar o desempenho que apresentava a esta mesma altura da competição no Brasileirão 2020. Na última temporada, o Vovô somou 10 pontos nos nove primeiros jogos.

Mudanças no time

Legenda: Suspenso, Bruno Pacheco está fora do jogo Foto: Foto: Thiago Gadelha / SVM

O comandante alvinegro terá que mudar o time. Isso porque ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo da série. Kelvyn será o substituto.

No meio de campo, Jorginho deve retomar a titularidade no lugar de Vina, tendo em vista que, após o jogo contra o Bragantino, Guto Ferreira afirmou que a mudança ocorreu por questão física, em que Jorginho estava sentindo o desgastes. Dessa forma, o camisa 16 é o favorito a iniciar jogando contra o time gaúcho.

Na zaga, a dúvida é sobre a manutenção de Gabriel Lacerda, que precisou ser substituído na última partida por sentir desconforto estomacal. Caso ele não tenha condições de ser titular, a tendência é que Jordan ganhe a vaga, tendo em vista que Luiz Otávio não foi relacionado para enfrentar o Bragantino por ter sofrido entorse no tornozelo.

Na lateral-direita, Buiú deverá ser mantido, já que teve atuação positiva e Gabriel Dias apresentou tendinite patelar no joelho direito, devendo ficar de fora mais uma vez.

Guto também não poderá contar com o atacante Cléber, que foi expulso contra o Massa Bruta.

Rival perigoso

O Juventude é um adversário perigoso. Embora tenha subido da Série B para a Série A nesta temporada, tem acumulado bons resultados, sobretudo nos últimos quatro jogos, em que venceu três e empatou um. Nas duas partidas mais recentes, acumulou vitórias robustas, sobre Flamengo e Grêmio, que elevaram a moral e a posição do time na tabela.

Com 12 pontos, o Juve está na 8ª colocação e perdeu apenas duas vezes na competição.

O grande destaque é o centroavante Matheus Peixoto, que já marcou cinco gols e é o vice-artilheiro do Brasileirão, atrás apenas e Gilberto, do Bahia, que tem seis gols.

O time gaúcho também conta com alguns velhos conhecidos do torcedor do Ceará, como o lateral-esquerdo Alyson e os meias Wescley e Chico.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Juventude

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Data: 04/07/2021

Horário: 18h15min

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda (Jordan) e Kelvyn; Fernando Sobral, Marlon, Lima e Jorginho; Mendoza e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira

Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Matheus Jesus, Elton e Wescley; Paulinho Bóia, Guilherme Castilho e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos