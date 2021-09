Ceará x Jaraguá-SC pela final da Copa do Brasil de Futsal: confira horário e onde assistir

O Ceará Sporting Club entra em quadra neste domingo (19), às 19h (horário de Brasília), contra o Jaraguá-SC, pela final da Copa do Brasil de Futsal. O duelo acontece no Ginásio Vozão, em Fortaleza (CE).

Na final da Copa do Brasil de Futsal pelo 2° ano consecutivo, a equipe de Deividy Hadson buscar conquistar o título nacional pela primeira vez na história. O Ceará é dono do 2° melhor ataque do certame, com 25 gols marcados, em oito partidas. Dedezinho, Domar, Sapinho, Levy, Rafinha e Samuelkson são os artilheiros do alvinegro, com três gols cada.

Para o confronto diante dos catarinenses, o técnico Deividy Hadson iniciou a semana preparatória na segunda-feira (13) e contou com seis dias de treinamentos, alternando entre o treino tático e físico. O duelo contra o Jaraguá-SC será transmitido ao vivo pela TV NSports.

Campanha do Ceará na Copa do Brasil de Futsal

Sampaio Corrêa-MA 2 x 5 Ceará (1ª fase)

Ceará 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA (1ª fase)

Balsas Futsal-MA 2 x 3 Ceará (2ª fase)

Ceará 3 x 3 Balsas Futsal-MA (2ª fase)

Itaporanga-SE 5 x 3 Ceará (quartas de final)

Ceará 3 (1) x (0) 2 Itaporanga-SE (quartas de final)

Ceará 2 x 2 Corinthians (semifinal)

Corinthians 1 x 2 Ceará (semifinal)

Ficha técnica

Ceará x Jaraguá-SC - final da Copa do Brasil de Futsal

Local: Ginásio Vozão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/09/2021 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: TV NSports