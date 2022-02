Ceará x Globo-RN: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

O empate no Clássico-Rei já é passado em Porangabuçu. No Ceará, o pensamento agora é já no próximo adversário. Nesta quarta-feira (9), o Alvinegro entra em campo para encarar o Globo-RN, às 19h30min, na Arena Castelão, naquele que será o primeiro jogo do Vovô como mandante na Copa do Nordeste.

A partida é válida pela 1ª rodada da competição, mas havia sido adiada a pedido do próprio time cearense, com o objetivo de ampliar o tempo de preparação.

Tempo este que foi importantíssimo para a recuperação de jogadores que estavam com Covid-19 e ficaram isolados por um período. Agora, o time tem a possibilidade de, em caso de vitória, assumir a liderança do Grupo B, já que atualmente está na 2ª colocação, com quatro pontos, e chegará a sete se triunfar, ultrapassando o Altos-PI.

Escalação

Legenda: Nino Paraíba pode aparecer no time titular Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Em busca de melhor ritmo de jogo e entrosamento da equipe no início da temporada, a tendência é que o técnico Tiago Nunes repita a base da escalação que iniciou jogando no Clássico-Rei do último sábado (5). Porém, com algumas mudanças no sistema defensivo.

Pelo cenário do jogo, uma novidade que pode pintar no time titular é Nino Paraíba, lateral-direito que é mais ofensivo que Michel Macedo, que foi titular nos 90 minutos do Clássico-Rei. Na zaga, Gabriel Lacerda deve entrar na vaga de Lucas Ribeiro, que foi mal no último sábado.

Agora, alguns jogadores estão até em melhor condição física, como o zagueiro Luiz Otávio e os meias Vina e Lima. Os três haviam se recuperado da Covid-19 há poucos dias antes do jogo contra o Fortaleza, mas foram para a partida pela importância do clássico.

Outros jogadores importantes, porém, devem seguir de fora, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ainda no Departamento Médico, e o zagueiro Messias, o volante Fernando Sobral e o atacante Erick, que estão em transição.

Globo-RN

Adversário do Ceará, o Globo ainda não venceu na competição, mas também não perdeu. Foram dois empates nas rodadas iniciais, incluindo o 1 a 1 contra o Floresta, na estreia do Nordestão.

A tendência é que o técnico Romildo Freire mande a campo uma formação bem retrancada para segurar o Vovô, jogar no contra-ataque e tentar surpreender.

O meia Hiltinho e o atacante Anderson foram os autores dos gols do time na competição até agora, nos empates contra Botafogo-PB e Floresta, respectivamente, e são duas peças prováveis na escalação do time potiguar.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 1ª rodada

Data: 08 de fevereiro de 2022

Hora: 19h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

Escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Marlon, Mendoza e Lima; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Globo-RN

André Zuba; Gravatá, Victor Souza e Pedro Maia; Alessandro Maranhão, Ramon, Judson, Hitalo e Márcio; Hiltinho e Rômulo. Técnico: Romildo Freire