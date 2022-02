Ceará x Globo-RN pela Copa do Nordeste: confira tudo ao vivo

O empate no Clássico-Rei já é passado em Porangabuçu. No Ceará, o pensamento agora é já no próximo adversário. Nesta quarta-feira (9), o Alvinegro entra em campo para encarar o Globo-RN, às 19h30min, na Arena Castelão, naquele que será o primeiro jogo do Vovô como mandante na Copa do Nordeste.

Ceará x Globo/RN: ao vivo

A partida é válida pela 1ª rodada da competição, mas havia sido adiada a pedido do próprio time cearense, com o objetivo de ampliar o tempo de preparação.

Tempo este que foi importantíssimo para a recuperação de jogadores que estavam com Covid-19 e ficaram isolados por um período. Agora, o time tem a possibilidade de, em caso de vitória, assumir a liderança do Grupo B, já que atualmente está na 2ª colocação, com quatro pontos, e chegará a sete se triunfar, ultrapassando o Altos-PI.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 1ª rodada

Data: 08 de fevereiro de 2022

Hora: 19h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

Prováveis Escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Marlon, Mendoza e Lima; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Globo-RN

André Zuba; Gravatá, Victor Souza e Pedro Maia; Alessandro Maranhão, Ramon, Judson, Hitalo e Márcio; Hiltinho e Rômulo. Técnico: Romildo Freire