Ceará x General Caballero: Dorival escala time com novidades na defesa e no ataque; veja escalações

O técnico Dorival Júnior escalou um time alternativo para enfrentar o General Caballero nesta terça-feira (17) pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. A principal mudança está no sistema defensivo e ofensivo, com a manutenção do zagueiro Marcos Victor entre os titulares e o retorno de Luiz Otávio. Os atacantes Iury Castilho e Dentinho ganham oportunidade no time titular pela primeira vez.

Pelo lado do General Caballero, uma equipe composta por atletas jovens. Sem chances de classificação, o técnico Luciano Theiler relacionou 19 atletas, sem a presença do goleiro Gustavo Arevalos, os meio-campista Hauche e Heinze e os atacantes Santiago Salcedo e Junior Marabel.

A bola rola às 19h15 (horário de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Veja escalações

Ceará: Richard; Nino Paraíba, Marcos Victor, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson, Rodrigo Lindoso e Wescley; Iury Castilho, Dentinho e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

General Caballero: Alfonso Guevara; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara, Elias Valera e Ángel Lezcano; Ezequiel Aranda, José Vera, Juan Franco e Giovanni Bordón; Richard Ortiz. Técnico: Luciano Theiler.