Ceará x Fortaleza pelo Cearense de Futsal: confira horário, onde assistir e palpites

No duelo de invictos, Ceará e Fortaleza fazem nesta quinta-feira (7), o Clássico-Rei pela 1ª Fase do Campeonato Cearense de Futsal. Os dois rivais estão com 100% de aproveitamento no Estadual e prometem um jogo marcante no Ginásio Paulo Sarasate, às 20 horas.

Como Chegam

Alvinegros e tricolores só colecionam vitórias até então no Cearense de Futsal. Enquanto o Vovô, campeão da Copa do Brasil de Futsal em setembro, venceu as duas partidas que fez no certame local, o Tricolor venceu as três que disputou.

E se depender da força dos ataques, o jogo promete muitos gols. Em dois jogos no Estadual, o Vozão marcou 19 gols, média de 9,5 por jogo, enquanto o Leão venceu seu último jogo por 9 a 6 contra o São Gonçalo.

Vovô em vantagem

Os últimos confrontos entre os rivais aconteceram na semifinal da Copa do Estado deste ano. O Vozão venceu os dois jogos no palco do jogo desta quinta-feira. A primeira partida foi 3 a 2 e a segunda 5 a 1. O Vovô terminou com o título.

Na temporada passada, uma goleada por 5 a 1 e um empate em 2 a 2 também pelo estadual dão a recente invencibilidade ao Alvinegro.

Enquete

inter@

Onde Assistir

FCFS TV

Ficha Técnica:

Competição: Campeonato Cearense de Futsal - 1ª Fase - 3ª rodada

Data: 7 de outubro de 2021

Horário: 20 Horas

Local: Ginásio Paulo Sarasate