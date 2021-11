Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense de Futsal: confira horário e onde assistir

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Vozão, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal. O duelo será transmitido ao vivo no YouTube pela FCFS TV.

O confronto entre os rivais cearenses será o 2° na fase classificatória da temporada 2021. No duelo de ida, o Alvinegro de Porangabuçu venceu por 4 a 2. Sapinho, João César, Wepe e Levy marcaram os gols da partida.

Na liderança do certame estadual, com 18 pontos conquistados, o Ceará é o único time invicto. O Fortaleza, por sua vez, figura na vice-liderança, também com 18 pontos, mas com um jogo a mais em relação ao rival alvinegro.

Ficha técnica

Ceará x Fortaleza - 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal

Local: Ginásio Vozão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/11/2021 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: FCFS TV