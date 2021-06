O histórico confronto entre Ceará x Fortaleza pela Copa do Brasil terá sua decisão nesta quinta-feira (10), na Arena Castelão, às 21h30. Com empate em 1 a 1 na ida, nenhuma equipe entra em campo com vantagem. Apenas a vitória interessa para os rivais cearenses. Aguarde o carregamento das informações.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte