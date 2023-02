Ceará x Fortaleza, ao vivo: acompanhe em tempo real

Mais um capítulo da centenária história entre Ceará e Fortaleza será contada logo mais. As duas equipes entram em campo às 21h35, desta terça-feira (7), pela 4ª rodada do estadual. Depois de 10 anos, o confronto volta ao PV, na capital cearense, com público reduzido.

A vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, deu o ânimo que o Vozão precisava para o confronto. Jean Carlos e Guilherme Castilho marcaram no triunfo. A equipe de Gustavo Morínigo fez seis partidas na temporada, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, vai encarar um Fortaleza que perdeu na última rodada do regional para o ABC-RN, por 2 a 0, no Frasqueirão. No duelo em Natal, Vojvoda utilizou uma equipe alternativa, dando maior descanso a alguns atletas. O Tricolor fez sete partidas até aqui, com seis vitórias e uma derrota.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Brítez; Yago Pikachu, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Lucas Sasha e Thomás Pochettino; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Ceará x Fortaleza

Data: 06/02/23 (Terça-feira)

Horário: às 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Árbitras reservas: Charly Wendy Straub Deretti (SC) e Elizabete Esmeralda (CE)