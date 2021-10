Ceará x Fluminense: veja lista de desfalques e retornos para a partida

Depois de atuar em jogos atrasados da Série A do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (27), Ceará e Fluminense se enfrentarão no Castelão pela 29ª rodada e terão desfalques para o duelo às 16 horas deste domingo (31).

O Ceará tem três desfaques para o duelo. O mais importante deles é do atacante Cléber, que foi expulso diante do Bahia na última quarta-feira (27), no empate em 1 a 1 na Fonte Nova ao receber dois cartões amarelos.

Além do camisa 89, o Alvinegro continua sem contar com o lateral-direito Buiú, que segue em período de recuperação após cirurgia no joelho, e o atacante Wendson, que teve lesão no nervo fibular da perna esquerda e está em transição.

Assim, se assim quiser, o técnico Tiago Nunes pode manter a equipe que enfrentou o Bahia, apesar dele afirmar em entrevista coletiva na Fonte Nova que raramente repete uma escalação.

Fluminense

O Tricolor carioca, que vem de derrota por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro na quarta-feira (27), terá desfaques importantes para o duelo com o Vovô. O atacante John Kennedy, herói do Fla x Flu com dois gols e o volante Nonato tomaram o terceiro amarelo e estão fora.

Os outros dois desfalques são Nino (com problema no olho esquerdo), Ganso (operou o antebraço direito) e Hudson (dores no joelho direito).

Fred retorna

Com tantos desfalques, o Flu pode contar com o retorno de um importante atacante: Fred. Ele foi absolvido por unanimidade pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta sexta-feira, pelo lance com Ronald, do Fortaleza, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 6 de outubro.

O atacante havia sido denunciado por ter levantado o lateral pela camisa na sequência, e corria o risco de pegar até 12 jogos de suspensão. Portanto, o artilheiro poderá enfrentar o Ceará.

O Alvinegro está na 14ª colocação com 33 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras é o 8º, com 39 pontos