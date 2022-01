Seguindo o planejamento estratégico de pré-temporada, o Ceará terá seu primeiro desafio em 2022: enfrentar o Floresta em jogo-treino. A partida amistosa acontece neste sábado (22), às 16h, em Carlos de Alencar Pinto (CAP), sem a presença de torcedores. A Vozão TV, perfil oficial do clube no YouTube, transmite ao vivo com exclusividade.

ACOMPANHE A PARTIDA: