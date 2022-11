Ceará x Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20: confira horário e onde assistir

Ceará e Flamengo entram em campo nesta sexta-feira (4), às 19h de Brasília, no Estádio Vovozão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20.

O Ceará, mandante neste duelo, chegou à semifinal após eliminar Confiança-PB, Náutico e Cruzeiro. Já o Flamengo passou por Aster, América-MG e Fluminense-PI. O duelo define quem avança para a grande final do torneio. Do outro lado da chave estão Palmeiras e Internacional.

No duelo de ida entre Flamengo e Ceará, que aconteceu na última segunda-feira (31), no Rio de Janeiro (RJ), empate em 0 a 0 entre as duas equipes. A situação, portanto, está em aberto para o confronto decisivo desta sexta-feira (4).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

CEARÁ X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Vovozão, em Fortaleza (CE)

Data: 04/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes (CE)

Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE) e Jose Moracy de Sousa E Silva (CE)