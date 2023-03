Ceará x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (26), em duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida acontece no estádio Presidente Vargas, às 15h. A partida será aberta ao público e os ingressos serão trocados por um kg de alimento não perecível.

A equipe do Ceará não vive um bom momento na competição e segue em busca da primeira vitória no torneio. A equipe atualmente ocupa o 16º lugar, não soma pontos e possui quatro derrotas. São 29 gols sofridos e nenhum marcado. Por sua vez, o Flamengo está na 3ª posição com 9 pontos, três vitória e uma derrota.

Reencontro

A partida será o reencontro após o jogo pela Supercopa Feminina, quando o Flamengo goleou o Ceará no Rio de Janeiro por 10 a 0 pelas quartas de finais.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Vozão TV, no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Yasmin, Ester, Ana Rebeca, Maria Luiza, Bia Alves, Maria Fernanda, Emily Sorriso, Monique, Amália, Emilly Kaillany e Elena. Técnico: David Lopes

Flamengo: Bárbara, Monalisa, Agustina Barroso, Thaís Regina, Jucinara Paz, Cris, Thaisa Moreno, Duda Francelino, Giovanna Crivelari, Darlene Reguera e Sole Jaimes. Técnico: Luis Andrade

CEARÁ X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Data: 26/03/2023

Horário: 15h

Local: Estádio Presidente Vargas

Árbitro Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes - CE

Assistente 1 - Camila Ferreira de Sousa CE

Assistente 2 - Anderson Moreira de Farias CE