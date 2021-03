Ceará x CSA: veja o que está em jogo e prováveis escalações

Vencer para se aproximar da liderança e encaminhar a classificação. É este o objetivo do Ceará quando entrar no gramado da Arena Castelão às 19h30min desta quarta-feira (31), para enfrentar o CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo é importantíssimo para o Alvinegro, que tenta a segunda vitória na temporada para garantir mais tranquilidade.

O Vovô está invicto na competição, com uma vitória e quatro empates até aqui. Porém, precisa somar os três pontos contra o adversário alagoano para chegar aos 10 e ficar em situação mais cômoda no grupo de classificação. Caso contrário, corre risco de chegar nas duas rodadas finais com necessidade de triunfar para assegurar vaga.

Justamente pela importância da partida, a tendência é que o técnico Guto Ferreira repita o que fez nos dois últimos jogos, mandando a campo a escalação com a base do time considerado titular, e a tendência é que novidades apareçam na equipe. Recém-contratado para ser substituto de Tiago Pagnussat, o zagueiro Messias já foi regularizado, apresentado e deve estrear como titular.

Retornos e desfalques

Legenda: Cléber renovou contrato com o Ceará até o fim de 2023 e foi titular sob comando de Guto Ferreira Foto: Thiago Gadelha / SVM

O técnico Guto Ferreira terá importantes retornos e também consideráveis desfalques para a partida. O zagueiro Klaus e o atacante Cléber, que ficaram de fora da partida contra o Botafogo-PB por suspeita de Covid-19, fizeram testes de contrapova que apontaram resultado negativo e já retomaram os treinamentos. Ambos são opções pro jogo de hoje.

Quem também pode aparecer como novidade é o lateral-direito Gabriel Dias. O ex-jogador do Fortaleza já vem treinando com o restante do elenco há algumas semanas, aprimorando a parte física, e deverá realizar o primeiro jogo com a camisa alvinegra.

Por outro lado, o volante Fernando Sobral e o atacante Yony González testaram positivo e foram afastados do grupo. O Ceará ainda aguarda contraprova dos exames, mas os dois jogadores deverão mesmo ficar de fora do duelo.

Legenda: Volante Fernando Sobral é um dos destaques do time do Ceará Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Adversário embalado

Legenda: Técnico Mozart utilizará força máxima contra o Ceará Foto: Augusto Oliveira/ASCOM CSA

O CSA não promete facilitar a vida do Alvinegro. O time alagoano vem embalado na competição, com duas vitórias e três empates até aqui e, assim como o Vovô, também está invicto no Nordestão. Se vencer o jogo, assume inclusive a liderança do Grupo B do torneio.

O principal destaque do time comandado pelo técnico Mozart é o atacante Dellatorre, que tem quatro gols e divide a artilharia da Copa do Nordeste com Gilberto, do Bahia. Além dele, o companheiro de ataque Rodrigo Pimpão é outro jogador a ficar de olho.

FICHA TÉCNICA

Ceará x CSA - 6ª rodada da Copa do Nordeste

Data: 31 de março

Horário: 19h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Provável Ceará: Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Oliveira, Vina e Mendoza; Saulo e Cléber (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

Provável CSA: Thiago Rodrigues, Cristovam, Filemon, Lucão e Vitor Costa; Geovane, Silas e Bruno Mota (Ítalo); Marco Túlio, Pimpão e Dellatorre. Técnico: Mozart.