Ceará x Coritiba: check-in liberado e venda de ingressos em breve; veja detalhes

Os sócios-torcedores do Vovô já podem realizar check-in para Ceará x Coritiba a partir desta terça-feira (31). O clube anunciou ainda que a venda de ingressos começará em breve.

As equipes se enfrentam em jogo da nona rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, no sábado (4), às 19h (de Brasília). O Alvinegro volta a receber uma partida após quatro duelos fora de casa.

Os associados têm prioridade e podem confirmar presença através do site sociovozao.com ou através do email encaminhado. Quem tem o plano Vovô de Ouro já pode realizar o check-in.

O Mais Querido será o segundo plano liberado. Em seguida, os associados do Campeão da Popularidade. Time do Povo e Consulado Alvinegro, planos recarregáveis, serão os próximos.

Não haverá check-in para os setores superior sul e especial, pois não serão abertos.